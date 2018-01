Operai morti a Milano, sciopero cittadino metalmeccanici e corteo

Milano (askanews) - La segretaria generale di Milano della Fiom-Cgil, Roberta Turi, ha annunciato oggi che in seguito alla morte di tre lavoratori avvenuta ieri alla Lamina Spa di Milano, Fiom-Fim-Uilm hanno proclamato per venerdì prossimo due ore di sciopero dei lavoratori metalmeccanici delle aziende del capoluogo lombardo (e un'ora per quelle della Lombardia) e indetto un corteo che da piazza San Babila raggiungerà la Prefettura. In sintesi, al prefetto i sindacati chiedono che si pianifichi un piano di controlli e ispezioni nelle aziende maggiormente a rischio attraverso un'apposita "task force composta da Asl, Inail e dagli appositi Nuclei dei carabinieri", e si avvii una grande campagna di informazione nei luoghi di lavoro ma anche nelle scuole.