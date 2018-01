Operazione antimafia a Catania: 33 fermi nel clan Santangelo

Catania (askanews) - Colpo al clan Santangelo-Taccuni di Catania. Su delega della Procura Distrettuale Antimafia, la polizia ha eseguito 33 misure cautelari nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di: associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, estorsione, rapina, furto, ed altri reati contro il patrimonio e in materia di armi.La indagini hanno consentito di delineare l'organigramma, decapitare i vertici e disarticolare i ranghi della cosca Santangelo attiva nel territorio di Adrano, alleata della famiglia catanese di Cosa nostra Santapaola - Ercolano. La cosca Santangelo e l'avversa cosca Scalisi, dopo anni di aperta contrapposizione, avevano raggiunto un accordo per la gestione di affari illeciti nel comprensorio adranita e la spartizione dei proventi delle estorsioni.