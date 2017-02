Opere d'arte trafugate ritrovate a Messina, una denuncia

Reggio Calabria (askanews) - Una perquisizione a casa di un 63enne del reggino ha permeso di ritrovare un dipinto religioso-chiesastico su tela raffigurante il "Miracolo di Gesù" rubato a Randazzo, nel catanese, nel 2001. I Carabinieri di Reggio Calabria, insieme ai colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza però non sono sono fermati e hanno continuato le indagini. In un controllo eseguito in un'altra abitazione nella disponibilità dell'uomo, a Messina, sono state ritrovate altre 13 opere, alcune di queste di Cappello, Guttuso e Pinizzotto che erano state sottratte all'esecuzione di un provvedimento giudiziario.L'uomo è stato denunciato, tutte le opere d'arte ritrovate, sono state sequestrate in attesa ulteriori accertamenti peritali per verificarne la provenienza ed attestarne il valore.