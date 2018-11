Ossa alla Nunziatura di Roma, caso chiuso: sono di un uomo

Roma, (askanews) - Non sono nè di Emanuela Orlandi, nè di Mirella Gregori, le ossa ritrovate a Villa Giorgina, sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma. I risultati degli esami sui reperti ossei hanno fornito un quadro chiaro: sono di prima del 1964 e di un uomo.Le notizie comunicate dagli investigatori al pubblico ministero chiudono così l'ultima puntata del giallo sulla sparizione delle due ragazze nel 1983, in cui più volte si sono rincorse informazioni e speculazioni.Il lavoro della squadra mobile e della scientifica comunque proseguirà. L'obbiettivo è quello di dare una spiegazione e di individuare di chi sono i reperti ossei.