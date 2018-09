Padre Pio, San Giovanni Rotondo ricorda i 50 anni dalla morte

San Giovanni Rotondo (askanews) - Venerato, perseguitato, sospeso a divinis poi santificato da Giovanni Paolo II, a 50 anni dalla sua scomparsa, la figura di Padre Pio è ancora vivissima nella memoria collettiva, continua a far discutere e muove ogni anno milioni di fedeli.Padre Pio da Pietralcina morì nella notte tra il 22 e il 23 settembre 1968, nella cella numero 1 del convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. Mistico ma profondamente umano e anche un po' burbero, il frate cappuccino ha subito l'avversione della Curia romana, che lo sottopose a numerose inchieste per accertare l'autenticità delle stimmate e indagare sulla sua personalità, fino poi a riconoscerne la santita.Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, è amatissimo in tutto il mondo e la comunità di San Giovanni Rotondo ha deciso di celebrare sia il centenario della comparsa delle stimmate sia il cinquantesimo della sua morte avvenute rispettivamente il 20 e il 23 settembre. Alla commemorazione sarà presente del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che è molto devoto del Santo.