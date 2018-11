Palermo, aiuta donna in difficoltà e viene picchiato

Milano (askanews) - Si ferma per aiutare una ragazza in difficoltà e viene aggredito violentemente a calci e pugni da un uomo, probabilmente il fidanzato della giovane. La vittima, che ha riportato fratture e contusioni al volto è Giovanni Caruso, titolare di un noto pub del centro storico di Palermo.Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si vede una giovane che domenica notte alle 4,30 si ferma sul ciglio della strada a piangere, dopo una lite telefonica col fidanzato. A quel punto entra in campo Caruso che le si avvicina porgendole un fazzoletto. Pochi istanti dopo piomba sulla scena un uomo che si scaglia violentemente su Caruso, colpendolo più volte tra le urla della giovane. Quindi l'aggressore fugge via.Esclusa dunque la pista dell'aggressione mafiosa immaginata in un primo momento dagli inquirenti poiché Caruso aveva denunciato degli estorsori recentemente condannati. Gli investigatori stanno cercando di dare un nome all'aggressore.