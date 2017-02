Palermo capitale cultura 2018, Orlando: identità e accoglienza

Roma, (askanews) - Il 2018 sarà un anno importante per Palermo: nominata capitale della cultura italiana, ospiterà "Manifesta", la più grande biennale di arte contemporanea itinerante nel mondo. Ma non solo. Come annuncia il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a Palazzo delle Aquile, per commentare l'annuncio del Ministero dei Beni culturali."La notizia dell'ultimo momento è che il 2018, nell'anno in cui Palermo è città della cultura italiana, è stato proclamato come anno europeo dei beni culturali e l'Italia si presenterà con la faccia di Palermo in tema di beni culturali".Per il primo cittadino del capoluogo siciliano, il lavoro degli ultimi anni è stato premiato. "La cultura non è la nozione, la cultura è avere consapevolezza di una identità e mettere all'identità delle ali. Occorre avere una visione, e noi abbiamo ottenuto quattro straordinari risultati perché alla fine è stata vincente la visione di città che è quella alla quale tutti noi palermitani dobbiamo prestare rispetto perché è questa visione che ci fa rispettare dagli altri popoli del mondo. E la visione è rispetto della persona umana, di ogni persona umana. I migranti per noi sono la parabola di ogni essere umano e la loro sofferenza e la loro gioia sono anche le nostre".