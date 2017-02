Palermo dopo anni di abbandono parte il recupero del palasport

Palermo (askanews) - Dopo anni di abbandono, sono stati avviati al palasport di Palermo i lavori per il recupero dell'impianto di via dell'Olimpo. Una delegazione del comune, guidata dal sindaco Leoluca Orlando, insieme all'assessore allo sport Giuseppe Gini, l'assessore alla riqualificazione Emilio Arcuri, e il Coni Sicilia con il presidente Sergio D'Antoni, ha eseguito un sopralluogo con i rappresentanti della ditta che eseguirà i lavori, un'impresa di Bagheria che si è ribellata al pizzo aderendo a Libero Futuro. L'appalto da oltre 2 milioni di euro prevede la manutenzione straordinaria del palasport: vale a dire la messa in sicurezza delle strutture fatiscenti, le verifiche strutturali su tiranti e piloni e il ripristino della copertura.Successivamente si passerà alla seconda fase del recupero per il ritorno della piena efficienza della struttura: pavimentazione e restauro vero e proprio degli interni. Questa seconda fase, però, deve essere ancora appaltata, e il ritorno all'operatività dell'impianto è prevista fra 2 anni.