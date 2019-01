Panama, cardinale Bassetti: giovani per una cultura dell'incontro

Panama, (askanews) - Termina la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama. I giovani italiani hanno concluso con una messa celebrata nella Chiesa di Nuestra Senora de Guadalupe presieduta dall'arcivescovo di Panama, monsignor Josè Domingo Ulloa. Consegnate, al termine della celebrazione, la statua della Madonna di Loreto e la Croce di San Damiano, due simboli che i giovani italiani hanno voluto donare alla diocesi panamense.A tracciare un bilancio della Giornata Mondiale della Gioventù nel paese centramericano è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della conferenza episcopale italiana, che ha guidato la delegazione di 15 vescovi e oltre mille giovani italiani."È bello vedere giovani senza frontiere, giovani di razze diverse, di esperienze diverse, di paesi più poveri e più ricchi dove ci sono tante ingiustizie sociali, vederli insieme per costruire qualcosa, la cultura dell'incontro, la civiltà dell'amore, la cultura dell'altro, che è un altro me stesso".E sul tema della cultura dell'incontro il cardinale Bassetti dice:"Noi non siamo nella cultura dell'incontro, noi siamo nella cultura totale dello scarto, e quando si dice scarto si dice l'ultima tappa", ha detto. "I pontefici precedenti a Francesco - ha sottolineato il cardinale Bassetti - hanno usato la parola 'ultimi', ma al Giro d'Italia anche se si arriva ultimi, siamo ancora in gara. Lo scarto è fuori, non è più un uomo, è una cosa. Ed è il tipo di mentalità corrente - dice il Papa - iniqua, cioè ingiusta, che forma gli scarti, i marginali di tutti i tipi".