Papa Francesco compie 83 anni, auguri da tutto il mondo

Roma, 16 dic. (askanews) - Papa Francesco compie 83 anni. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, Jorge Mario Bergoglio festeggia il compleanno in Vaticano. Una ricorrenza che arriva appena pochi giorni dopo il 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del Pontefice.Bergoglio non ama i festeggiamenti e si prevede per lui una tranquilla giornata di lavoro e di preghiera. Sicuramente arriveranno messaggi di augurio da tutto il mondo.Nei precedenti compleanni, Francesco aveva festeggiato in compagnia dei senzatetto, invitati a colazione già nel primo anno da Pontefice. E qualcosa del genere, chissà, potrebbe ripetersi anche questa volta.