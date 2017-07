Parigi 2024, Macron: valori Olimpiadi come valori francesi

Roma, (askanews) - I valori olimpici di "apertura, tolleranza, giustizia e rispetto per l'ambiente" sono anche i valori della Francia: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo che il Comitato Parigi 2024 ha presentato la sua candidatura ai Giochi Olimpici davanti al Comitato olimpico internazionale (Ioc) a Losanna."I valori che rappresentano lo spirito olimpico, che proprio questi giochi ci permettono di sviluppare, sono i nostri valori. Essi sono minacciati, messi alla prova da molti oggi, questo è il momento migliore per difenderli, questi valori di apertura, tolleranza, giustizia, questo rispetto per l'ambiente, abbiamo discusso molto su questo tema. Questo è quello che difende la candidatura di Parigi".