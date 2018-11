Parigi (askanews) - Un lancio di palloncini per colorare il cielo di Parigi. Così le associazioni dei parenti e delle vittime degli attacchi del 13 novembre hanno voluto ricordare il giorno in cui il terrore colpì di nuovo la Francia. Una serie di attacchi simultanei furono portati a termine da affiliati dell'Isis in diversi luoghi della capitale francese. Il più grave quello al Bataclan, dove morirono più di 100 ragazzi che stavano assistendo a un concerto.