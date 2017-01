Parigi, protesta dei coccodrilli vietnamiti contro Louis Vuitton

Parigi (askanews) - Protesta dei volontari della Peta sugli Champs-Elysées davanti alla boutique di Louis Vuitton contro il trattamento riservato ai coccodrilli negli allevamenti della Mo t Hennessy Louis Vuitton, leader mondiale nel settore del lusso. Secondo l'organizzazione internazionale no-profit a sostegno dei diritti degli animali, i coccodrilli degli allevamenti vietnamiti vivono in condizioni intollerabili, accalcati in fosse di cemento e fatti a pezzi ancora vivi per la produzione di borsette.