Paura a Palermo, una tigre bianca scappa dal circo

Palermo (askanews) - La sua fuga è durata poche ore ma certo la presenza di una tigre bianca del Bengala in libertà ha lasciato di stucco gli abitanti di Palermo. Nel capoluogo siciliano si sono vissuti momenti di paura per la fuga del grande felino da un circo che in questi giorni fa tappa a Monreale.L'animale si è allontanato dalla sua gabbia intorno alle 9 di sabato ed è stato rintracciato a poche centinaia di metri dal circo, all'interno del parcheggio di una fabbrica di ceramiche. Alcune persone, tra l'incredulo e lo spaventato, hanno notato l'animale e hanno fatto in modo che entrasse nella proprietà recintata e chiusa da un cancello, in attesa dell'arrivo delle squadre speciali di carabinieri e vigili del fuoco, nonché dei domatori del circo.Per recuperare l'animale non è stato necessario sedarlo, ma allestire una gabbia fornita dal circo.Per agevolare le operazioni e garantire la sicurezza di automobilisti e curiosi radunatisi nella zona, l'Anas ha chiuso al traffico per alcune ore la strada. Conclusa l'operazione di recupero, l'animale è stato ricondotto all'interno del circo.