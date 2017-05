Roma, (askanews) - Paura a Roma. Un'esplosione ha creato il panico di mattina in via Marmorata, zona Aventino, nelle vicinanze di un ufficio postale. Si è trattato, riferisce la Questura di Roma, di un ordigno rudimentale, collocato tra due autovetture in sosta, nel parcheggio delle Poste. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia scientifica e i vigili del fuoco. Gli inquirenti, che non escludono nessuna ipotesi, stanno seguendo però la pista anarchica.