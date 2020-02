Pavia, maxi-frode dell'Iva da 100 milioni di euro: 13 arresti

Roma, 3 feb. (askanews) - Tredici arresti e 22 perquisizioni in tutta Italia. E' il bilancio della vasta operazione coordinata dalla Guardia di Finanza di Pavia che ha portato alla scoperta di una maxi frode dell'Iva da circa 100 milioni di euro.Oltre 100 i finanzieri coinvolti, supportati da unità cinofile e con l'ausilio di unità aeree. L'operazione, ribattezzata "Fuel Discount" ha sradicato un'organizzazione criminale che in poco più di due anni avrebbe riciclato in Italia e all'estero i proventi illecitamente accumulati e che, secondo gli inquirenti, aveva a capo soggetti contigui alla camorra e alla criminalità romana.