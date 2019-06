Per 94% delle donne igiene intima è priorità, più di cura capelli

Milano, 25 giu. (askanews) - Il 94% delle donne considera l'igiene intima l'abitudine più importante della loro quotidianità, come lavarsi i denti e più della cura dei capelli, essenziale per l'88% delle intervistate. È quanto emerge dall'indagine 'Una questione molto intima', ricerca condotta da Edelman Intelligence per la multinazionale farmaceutica Mylan. Igiene intima che impone regole da seguire ogni giorno, come ha spiegato Filippo Murina, ginecologo dell'Ospedale Buzzi di Milano. "La detersione intima femminile è di estrema rilevanza perché ci consente di preservare la regione vulvare, ci consente di evitare dei danni e soprattutto essere supporto ad alcune patologie che possono incorrere in questa area del tratto genitale femminile". "Oggi - ha aggiunto - dobbiamo utilizzare dei prodotti che siano fortemente delicati, che abbiamo dei tensioattivi che non irritino e soprattutto siano rispettose del microambiente vulvare. Devono avere un Ph che sia in equilibrio con la regione vulvare stessa, intorno a 4.5-5. E ancor più non contengano delle sostanze profumanti o allergizzanti".Nove ginecologi su dieci danno consigli alle donne e i driver di scelta sono chiari: sicurezza del prodotto, ampia gamma per la scelta ed efficacia. Anne-Marie Van de Kieft, responsabile marketing di Mylan Italia: "Ci teniamo a dare dei prodotti che possono essere utili a prevenire problematiche intime. Il prodotto si chiama Saugella Acti3 e ha tre caratteristiche. Ha una azione prolungata di prevenzione delle infezioni, grazie a un ingrediente adesivo rimane attivo anche dopo il lavaggio; secondo è molto delicato, abbiamo usato dei tensioattivi che sono di origine naturale e vegetale e non alterano l'ecosistema della vulva. Il terzo punto è la protezione da fastidi intimi. In alcuni casi, riduciamo quando c'è già prurito o bruciore: il 30% delle donne dopo due settimane di utilizzo del prodotto ha ridotto il bruciore; il prurito nel 15% dei casi". Puntando alla più ampia idea di benessere femminile, andando oltre il concetto di detersione.