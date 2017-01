Pericolo valanghe, carabinieri forestali sui monti Sibillini

Milano (askanews) - Alcuni carabinieri forestali insieme a esperti di neve e valanghe e due tecnici del Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche hanno sorvolato i monti Sibillini a bordo di un elicottero HH101 dell'Aeronautica Militare, per una valutazione delle aree più critiche per la presenza di strade in quota e impianti da sci.Sotto osservazione il versante del Monte Vettore, la valle del Lago di Pilato, l'abitato di Foce di Montemonaco e la Valle dell'Infernaccio.In attesa di analisi più approfondite delle immagini registrate, a un primo esame è stato notato che alle quote più basse la neve è più umida e pesante, mentre in quota sono presenti lastroni rigidi che potenzialmente, se sollecitati, potrebbero dar luogo a valanghe.Il pericolo slavine rilevato è complessivamente di grado 3, su una scala che va da 1 a 5. Non sono stati rilevati segni evidenti di rischio imminente, anche se i militari raccomandando comunque ai fruitori della montagna un'attenta valutazione degli itinerari scelti.