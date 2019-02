Pesce (Mipaaft): prezzo equo prodotti agricoli è tema centrale

Roma, (askanews) - "Il giusto prezzo dei prodotti agricoli di base è diventato un tema centrale nel dibattito e nell'opinione pubblica. Non abbiamo una ricetta preconfezionata. Dobbiamo mettere a punto una serie di strumenti, che vanno dall'efficienza della filiera produttiva all'alleanza lungo tutta la filiera, alle infrastrutture, all'innovazione, alla ricerca. Dobbiamo fare in modo che i nostri prodotti alimentari siano riconosciuti dal consumatore, con un prezzo adeguato al sistema produttivo e allo stesso tempo dobbiamo dare consapevolezza nelle scelte. Un mix di strumenti che dobbiamo mettere insieme".Così ad askanews il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce, intervenuta al convegno "Un giusto prezzo per un prodotto agricolo di qualità", tenuto a Roma presso la Sala Cavour del Mipaaft. All'incontro, promosso dalla Mountain Partnership FAO, hanno partecipato Fabio Brescacin, presidente EcorNaturaSì; Nazzareno Gabrielli, vice direttore generale di Banca Etica; Stefano Ciafani, presidente di Legambiente; Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food e Vincenzo Linarello, presidente di GOEL - gruppo cooperativo.