Piano antifreddo per clochard, a Milano 2.700 posti letto

Milano (askanews) - "Siamo in campo da alcuni giorni con un piano significativo che arriverà a dotare la città di 2.700 posti letto per le persone senzatetto". A spiegarlo è l'assessore alle Politiche sociali del comune di Milano, Pierfrancesco Majorino. A margine di un evento in città, Majorino spiega che "quest'anno per la prima volta si sperimentano anche forme di collocazione in piccole comunità, appartamenti: è una cosa a cui teniamo tanto e crediamo di dover insistere proprio perché c'è un sacco di gente in giro per la strada". Majorino racconta di essere andato di notte "in giro a controllare che funzionasse il piano: ci sono tante persone che vivono una situazione di grande disagio, ma c'è anche un esercito della solidarietà che si è messo in moto", chiosa.