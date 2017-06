Piano mare: si risolve il contenzioso fra Ama e il porto di Ostia

Roma, (askanews) - Con il Piano Mare 2017 per Ostia della giunta Raggi si risolve anche il contenzioso che ha opposto Ama al porto di Ostia: lo spiega l'amministratore giudiziario della struttura portuale, Donato Pezzuto."L'iniziativa che abbiamo portato avanti con Ama per un progetto ambizioso che riguarda la raccolta dei rifiuti nel porto qui a Ostia e prevede anche una diversificazione del servizio"rispetto a prima, con la raccolta differenziata all'interno della struttura portuale" spiega Pezzuto. "Prossime tappe: partire dal primo luglio con questo nuovo sistema di raccolta e cercare di raggiungere una definizione per il contenzioso precedentemente riscontrato fra gli utenti del porto ed Ama per il pagamento della Tari, per evitare appunto la duplicazione del costo del servizio, per un servizio più efficiente e meno costoso."