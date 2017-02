Pif urla contro Crocetta per tutela dei disabili: siamo incazzati

Palermo (askanews) - Alla guida di un gruppo di disabili che chiedono da anni maggiore assistenza da parte dell'amministrazione pubblica, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha occupato simbolicamente l'ufficio del Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta.Il governatore siciliano non era a Palermo, perché impegnato in una manifestazione antimafia a Vittoria, così l'ex iena lo ha chiamato al telefono per chiedere un'assunzione di responsabilità di fronte ai disabili, all'indomani delle dimissioni dell assessore regionale alle Politiche Sociali Gianluca Miccichè, finito nell occhio del ciclone dopo un servizio delle Iene.L'ex esponente del governo regionale, dopo aver promesso e non mantenuto nel 2016 l'impegno per una maggior assistenza nei confronti di due fratelli disabili di Palermo, Gianluca e Alessio Pellegrino, alcuni giorni fa ha eluso l'incontro con l'inviato delle Iene, tornato in assessorato dopo un anno, fuggendo di nascosto dall'edificio.