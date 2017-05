Roma (askanews) - "Ho contezza che le organizzazioni mafiose appetiscono l'ingente quantità di risorse che viene erogata per l'accoglienza dei migranti in Italia". Lo ha detto il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, nell'audizione inCommissione Difesa al Senato."Ci sono centri per l'accoglienza dei minori - ha aggiunto Zuccaro - che non hanno alcuna idoneità per fare questo tipo di accoglienza e per questo sono stati chiusi".