Pm Zuccaro: nessun contrasto con Procura di Siracusa

Roma (askanews) - Tra gli uffici giudiziari della Procura di Catania e quella di Siracusa "non vi è alcuna frattura". Lo ha detto il Procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro rispondendo alla domanda di un senatore in Commissione Difesa, smentendo i presunti attriti tra le due Procure siciliane dopo che i magistrati di Siracusa, avevano escluso qualsiasi collegamento tra Ong e trafficanti.Zuccaro ha però precisato che la Procura di Siracusa "non ha alcuna competenza in questa indagine poichè la competenza è distrettuale: credo che questo tagli la testa al toro su qualsiasi ipotesi di contrasto".