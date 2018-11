Pompei torna a sorprendere: l'affresco di Leda e il cigno

Napoli (askanews) - Ancora un'immagine dall'alta carica erotica che riaffiora dai nuovi scavi a Pompei. Questa volta si tratta di un affresco ben conservato che rappresenta il mito di Leda e il cigno rinvenuto in un cubicolo di una casa lungo via del Vesuvio. Siamo nello scavo della Regio V, la porzione mai indagata della città vesuviana, e al centro di un vasto intervento di ricerca, che continua a regalare sorprese ormai ininterrotte da cinque mesi.La scena piena di sensualità rappresenta il congiungimento tra Giove, trasformatosi in cigno, e Leda, moglie di Tindaro re di Sparta. Dal doppio amplesso, prima con Giove e poi con Tindaro, nasceranno, fuoriuscendo da uova, i gemelli Castore e Polluce (i Dioscuri), Elena - futura moglie di Menelao re di Sparta e causa della guerra di Troia - e Clitennestra, poi sposa (e assassina) di Agamennone re di Argo e fratello di Menelao.A Pompei l'episodio di Giove e Leda gode di una certa popolarità, poiché è attestato in varie domus, con diverse iconografie.