Piogge diffuse sulle regioni adriatiche, coste del basso Tirreno, Sicilia; più irregolari sul resto del sud. Nevicate fino in pianura, a bassa quota su Marche, Abruzzo e, anche intense, su Molise e Gargano. Nevicate irregolari in collina su Centro Sud Appennino. Fiocchi fino in valle anche su Alpi,, meglio altrove al Nord, medio-alto Tirreno e Sardegna con più sole.