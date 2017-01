Ultime piogge o locali temporali sulle coste del basso Tirreno. Pioggia e neve a 400 metri in Sardegna, a in calo fino a 150 metri in nottata. Sempre in nottata pioggia mista a neve sulle coste del Lazio, neve a 300 metri su Campania e a 500 metri in Calabria, e fin sulla costa sulle Marche.