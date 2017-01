Si attenua l'ondata di freddo e in gran parte anche le nevicate. Rimangono molte nubi sul medio e basso Adriatico e in Appennino, ma scarsi fenomeni, salvo residue piogge o fiocchi in collina tra Molise, Foggiano, Nordest Campania, Nord Lucania e sulla Sila. Locali piogge e fiocchi a 800/900 m su Est Sardegna. Sole altrove. Ancora freddo ovunque, specie di notte e al mattino.