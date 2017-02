Protezione civile, Muroni: restituire forza a sistema eccellenza

Roma, (askanews) - E' "un momento giusto per ricordare a tutti quanto il sistema di protezione civile sia un sistema integrato, fatto da migliaia e migliaia di volontari delle associazioni che con grande generosità e con grande professionalità intervengono in casi di emergenza".Così Rossella Muroni, presidente di Legambiente, in occasione della presentazione del libro di Erasmo D'Angelis, responsabile della struttura di missione di Palazzo Chigi #italiasicura, sugli "Italiani con gli stivali", storia, imprese e organizzazione della Protezione Civile, edito proprio da Legambiente con il contributo di Enel e Wind ed il cui ricavato verrà utilizzato per aiutare la ricostruzione delle aree del centro Italia colpite dal terremoto."Quando diciamo che la protezione civile è un sistema di eccellenza famoso nel mondo ci riferiamo anche al lavoro di donne e uomini che volontariamente prestano il loro soccorso - ha aggiunto Muroni -. Di questo dobbiamo essere molto consapevoli, come anche del fatto che abbiamo un patrimonio straordinario da salvaguardare. Per questo noi chiediamo che rapidamente ci sia la riforma della protezione civile e che si restituisca forza e dignità a un sistema che continua ad essere un sistema eccellente ma che potrebbe funzionare molto meglio e rispondere in maniera molto più forte prima e dopo l'emergenza".