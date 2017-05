Protocollo Luiss-Fise, Lo Storto: sport è sempre più importante

Roma, (askanews) - "La firma di questo protocollo ha un significato particolare, vuol dire continuare a insistere nel sottolineare l'importanza dello sport nel progetto formativo della nostra università".Così il direttore generale della Luiss di Roma, Giovanni Lo Storto, ha commentato a Roma, in occasione dell'85esimo concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, la firma del protocollo d'intesa tra l'università e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per dar vita a una partnership che coinvolgerà tutti gli atleti tesserati interessati a proseguire la propria attività agonistica e i propri studi, nonché per i più meritevoli l'opportunità di accedere al bando per l'assegnazione di agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico."Pensare che in un'università, oltre agli sport più conosciuti ne arrivi uno come il cavallo, che aggiunge all'attività fisica l'attenzione per gli animali, ci rende felici perché completa il disegno di voler costruire un'università in cui lo studio è una parte di tante esperienze che aiutano i ragazzi a inserirsi meglio nel mondo del lavoro, un mondo complesso ma che si affronta meglio se ci si attrezza con strumenti nuovi" ha aggiunto.