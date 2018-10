Prugne, un alleato in cucina: come acquistarle e conservarle

LE PRUGNEDONO D'ESTATEUN FRUTTOCON TANTE PROPRIETÀ: SONO (RICCHE DI FIBRA E POTASSIO)DEPURATIVE, DIURETICHE, CONTENGONO (ANTIOSSIDANTI)ACQUISTARLESEMPRE (BIOLOGICHE) PERCHÉ SI MANGIA ANCHE LA BUCCIACHE DEVE ESSERE BEN TESA, POTETE (COMPRARLE ANCHE ACERBE)MATURANOFACILMENTE ANCHE IN CASA, TENUTE (A TEMPERATURA AMBIENTE)MENTRE SE SONO (MATURE) SI POSSONO CONSERVARE (IN FRIGO)DURANOANCHE (UN MESE) SE CONSERVATE BENE E (AL FREDDO)E POTETE FARNE OTTIME (CONFETTURE O SCIROPPARLE)ANCHE SEUNO DEI GRANDI CLASSICI SONO LE (PRUGNE SECCHE)PERFETTE PER CREARE (TORTE) MA ANCHE (PIATTI SALATI)IN CUCINAALLEATO PREZIOSO