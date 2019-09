Pv Agency: una storia di successo aziendale che dura da 45 anni

Milano, 24 set. (askanews) - Pv Agency, agenzia leader nel settore dell'organizzazione e realizzazione di convegni e meeting aziendali, compie 45 anni. Una storia di successo, quella dell'azienda fondata nel 1974 da Michele e Anita Aquilino e gestita oggi anche dalla seconda generazione della famiglia, rappresentata dai figli Luca e Valentina. E per festeggiare il 45esimo compleanno, Pv Agency ha organizzato un evento in grande stile a Casa Emergency, sede della celebre ong. E' Luca Aquilino, managing director dell'agenzia fondata dal padre Michele, a raccontare le origini della family company milanese:"Pv Agency è un'agenzia incentive che nasce nel lontano '74, quindi quest'anno siamo felici di compiere 45 anni. Nasce come incentive house e poi negli anni progredisce, aumenta di personale e quindi di business unit".Un'azienda familiare ma comunque capace di adattarsi a un mercato in continua evoluzione grazie soprattutto ai nuovi comparti di business nati a partire dagli anni Novanta: l'area Medical, che incide per oltre il 40% sul fatturato complessivo, il reparto Corporate, che sviluppa progetti ed eventi su misura per il cliente, la divisione It, specializzata nella progettazione di software e soluzioni digitali, e il reparto Eventi, che si occupa della componente creativa."E' fondamentale prevedere i cambiamenti di mercato. Sicuramente Pv Agency ha sempre saputo anticipare quelle che potevano essere le nuove richieste da parte dei clienti. Per questo abbiamo l'orgoglio di aver fatto più di 20 mila eventi per circa 6 mila clienti. Quindi praticamente abbiamo servito tutta l'offerta possibile immaginabile in Italia e anche all'estero".Sulla stessa lunghezza d'onda la sorella e managing director Valentina Aquilino:"Pv nei 45 anni ha realmente spaziato in tutti i settori merceologici. Sicuramente adesso il nostro core business va sulle aziende nell'ambito finanziario, bancario e assicurativo. Siamo fortissimi nella cosmetica e nel lusso. Tutta la parte farmaceutica e medical si serve da noi da più di 25 anni. Citarli tutti sarebbe davvero impossibile".Merito soprattutto dei tradizionali punti di forze di Pv Agency:"I nostri valori sono affidabilità, competenza, creatività, etica, passione. Questi sono valori che ci permettono di essere un'agenzia affidabile che instaura rapporti duraturi nel tempo, con chi? Con i nostri fornitori, con i nostri clienti e anche con i nostri collaboratori".