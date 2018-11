Milano, 8 nov. (askanews) - Quadro Vehicles è presente alla 76esima edizione di Eicma con uno stand dedicato all'innovazione con l'esposizione di ben 9 veicoli. Tra questi, come ha spiegato il Ceo della società elvetica Paolo Gagliardo, due protagonisti indiscussi: il nuovo brand Nuvion con The New City Mover, un Light-Weight Urban Vehicle (Luv) a tre ruote e il marchio Qooder con il nuovissimo quadriciclo concept XQooder per una guida off-road.