Quadro di Hockney venduto a 90,3 milioni di dollari: un record

New York (askanews) - Un dipinto del pittore britannico David Hockney è stato venduto per 90,3 milioni di dollari ad un'asta di Christies a New York. Una cifra da record per un artista vivente.L'opera è il celebre "Portrait of an Artist (Pool with two figures)" che ha detronizzato "Balloon Dog (Orange)" di Jeff Koons, che era stato venduto per 58,4 milioni di dollari nel 2013, sempre da Christies a New York."Questo mostra che il mercato è forte perché altrimenti non saremmo stati in grado di vendere un'opera che vale milioni di dollari e che il mercato è selettivo - dice Alex Rotter, che si occupa di arte contemporanea per Christie's - Ci sono grandi opere che sono state vendute a prezzi molto elevati come abbiamo visto, o anche di più."