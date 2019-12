Qualità della vita, Milano vince anche nel 2019. Roma 18esima

Milano, 16 dic. (askanews) - Milano è la città italiana con la migliore qualità di vita. Lo dice la calssifica del Sole 24 Ore che conferma, per il secondo anno consecutivo, il capoluogo lombardo al vertice. Roma è al 18esimo posto, guadagnando 3 posizioni in più dell'anno scorso, mentre l'ultima classificata è Caltanissetta.Per festeggiare la 30esima edizione della classifica, gli indicatori considerati sono stati 90, più del doppio del solito. Sei la aree principali: "Ricchezza e consumi", "Affari e lavoro", "Ambiente e servizi", "Demografia e società", "Giustizia e sicurezza", "Cultura e tempo libero".Subito dietro il capoluogo lombardo nella classifica generale si confermano le province dell'arco alpino: Bolzano e Trento, seguite da Aosta al quarto posto.Nelle prime 10 posizioni ci sono solo province del Nord, il fanalino di coda sono Enna (104esimo posto), Foggia, (105), poi Crotone e Caltanissetta ultima. Ma le grandi città segnano un netto miglioramento: Napoli sale di 13 posizioni in un anno fino all'81esimo posto, Bari sale di 10. Migliorano anche Cagliari (20esima), Genova (45esima), Firenze (15esima) e Torino (33esima).