Rafael Nadal apre una accademia di tennis in Messico

Milano, 19 feb. (askanews) - Rafael Nadal ha aperto una accademia di tennis in Messico, in un esclusivo complesso turistico di Cancun. È la prima estensione dell'accademia aperta dal numero due al mondo dopo quella di Maiorca, sua città natale."Quale posto migliore del Messico, è un posto dove ci sentiamo a nostro agio, siamo qui da anni, conosciamo bene la regione, abbiamo l'opportunità di creare qui il primo centro Rafael Nadal fuori da Maiorca, che sarà in questo resort così innovativo"Il centro sportivo conta 8 campi da tennis, una palestra e negozi sportivi e di abbigliamento. All'inizio il centro sarà usato solo dagli ospiti del complesso turistico e dagli abitanti della zona ma secondo Nadal uno degli obiettivi "è contribuire allo sviluppo del tennis in tutto il Messico".Nadal, 32 anni, è nel Paese centramericano per partecipare all'Abierto Mexicano Telcel, torneo di tennis che si svolge ad Acapulco.