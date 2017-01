Raggi ai giornalisti: dite la verità, non inventate

Roma, (askanews) - "Bisogna raccontare la verità, fa parte dei doveri del giornalista. Inventare non si fa". Così Virginia Raggi, all'indomani della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta, ha risposto - polemica - ai giornalisti, a margine della Giornata della Memoria celebrata in Campidoglio.I giornalisti la accerchiano, incalzano e chiedono cosa farà in caso di rinvio a giudizio. "Chiedetemelo se e quando succederà"Si commuove, la sindaca, al racconto dei sopravvissuti ad Auschwitz. Che poi abbraccia alla fine della cerimonia. "Le auguro tutto il bene. Tenga duro". Raggi: "Grazie".