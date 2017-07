Raggi conferisce cittadinanza al magistrato Antonino Di Matteo

Roma, (askanews) - Un lungo applauso in Aula Giulio Cesare in Campidoglio ha accolto il magistrato Antonino Di Matteo, a cui la sindaca di Roma Virginia Raggi ha conferito la cittadinanza onoraria. Di Matteo, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, da circa un mese è stato nominato sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia."Orgogliosa di conferire la cittadinanza onoraria della Capitale d'Italia ad Antonino Di Matteo" ha scritto la sindaca su twitter. "Spero vivamente che possa sentire Roma come casa sua".