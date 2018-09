Raggi: nostra democrazia diretta contro partito dell'astensione

Roma, (askanews) - "Siamo al Global forum perché ci stiamo chiedendo se gli strumenti della democrazia rappresentativa siano adeguati a soddisfare le attuali esigenze della società. Società nella quale in cui gli strumenti d'informazione, che si sono moltiplicati grazie anche ai social e agli strumenti digitali, fannò sì che l'informazione sia più accessibile a tante persone, tante persone si informano, ragionano, trovano altri luoghi, iniziano a sviluppare idee e a condividere idee. Dall'altra parte in Italia c'è un partito dell'astensionismo che cresce e, se da un lato c'è voglia di partecipare, c'è anche una mancata partecipazione che cresce. C'è, dunque, un'insoddisfazione per il metodo di democrazia rappresentativa, per come è stato inteso fino ad oggi, ma c'è anche una voglia di partecipare che va ascoltata e incanalata per non perdere una parte importantissima del Paese": lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Campidoglio all'apertura della seconda giornata del Global forum sulla democrazia diretta moderna.