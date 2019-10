Raggi presenta i nuovi bus a Trigoria, in arrivo 15 vetture

Roma, 15 ott. (askanews) - Nuovi autobus in servizio a Trigoria, nella periferia Sudest di Roma. A presentarli ai cittadini è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al presidente Atac Paolo Simioni. Sono 15 nuove vetture che andranno a rafforzare anche i collegamenti da Trigoria e dal Policlinico Campus Biomedico verso il capolinea della metro B Laurentina, nonché quelli tra il nuovo corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta e il quartiere di Spinaceto."Andiamo a potenziare il servizio in una periferia. Questo fa parte di un primo ordine dei 227 bus, ad oggi ne sono arrivati 185. Entro la fine di ottobre completiamo questo grande ordine. Nel frattempo ne sono già stati ordinati altri, per cui contiamo di arrivare a 700 nuovi autobus entro la fine del mandato. È evidente che questo significa ringiovanire la flotta e aumentare le frequenze. Non solo stiamo risanando l'Atac, ma stiamo anche risanando il servizio".E a proposito del rischio che il Campidoglio possa perdere parte dei 425 milioni di euro destinati alle manutenzioni della metro, Raggi ha sottolineato: "È una situazione sotto controllo, stiamo lavorando affinché questi fondi, che peraltro ci sono stati dati con un po' di ritardo rispetto a quanto promesso, vengano completamente impegnati. Il nostro interesse è di poter investire tutto sulla manutenzione delle metro".