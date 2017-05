Raggi: rifiuti a Ostia? No, ma risolveremo presto il problema

Roma, (askanews) - "Sono qui per tranquillizzare i cittadini, i rifiuti di Roma non saranno portati a Ostia. Vorrei evitare qualunque tipo di polemica, abbiamo bisogno di risolvere un problema dei cittadini di Roma. Ognuno deve fare la sua parte, Roma sta facendo la sua parte, se anche gli altri attori istituzionali si mettono intorno a un tavolo, si risolverà a breve". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in visita a Ostia per l'apertura della stagione balneare."Probabilmente alzare la voce l'altra sera (a 'Porta a Porta', ndr) è servito perché mercoledì avremo un incontro in Regione e saranno sbloccate alcune autorizzazioni. Vuol dire che le cose vanno avanti", ha concluso la Raggi."La polemica politica non mi interessa. Sono qui per risolvere i problemi dei cittadini".