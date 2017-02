Raggi: sulle buche di Roma a febbraio partono interventi

Roma, 8 feb. (askanews) - Sicuramente il tema delle buche che in campagna elettorale è stato sollevato da tutti è stato da noi affrontato in modo molto serio ma non ricorrendoagli strumenti degli affidamenti diretti bensì riprogrammando le gare. Le gare sono state fatte, sono state in parte aggiudicate, a febbraio inizieranno gli interventi. Tra l'altro a breve lanceremo una pagina attraverso la quale sarà possibile controllare su un puntatore collocato su una mappa anche tutti gli interventi, l'esecuzione e lo stato di avanzamento lavori e anche questo ci consente una maggiore vicinanza con i cittadini e un controllo da parte degli stessi si quello che stiamo facendo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del sito "comuni5stelle".