"Recidiva", cd solista di Mara Redeghieri con frecciata a Trump

Roma, 11 mag. (askanews) - A 15 anni dall'uscita dagli stmamò, a sorpresa, Mara Redeghieri, ex chanteuse della scena indie esce con il suo primo album solista, "Recidiva". Prodotto artisticamente da Stefano Melone (su etichetta LullaBit e distribuito da Believe), il nuovo lavoro contiene 11 tracce ed è stato anticipato dal singolo Augh, brano invettiva sul "post capitalismo liberista".Nel videoclip (regia di Arturo Bertusi) l'artista, con arco e frecce, trafigge un pupazzo con le sembianze di Trump mentre insegue un sudamericano. Barbie fotomodelle sono divorate da un lupo di legno, birilli con le sembianze delle razze del mondo sono scagliati contro il muro e schiacciati da un mappamondo. Un uccellino, disegnato felice e in volo, viene imprigionato in una gabbia.