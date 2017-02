Recuperato elicottero dei Vigili del fuoco costretto ad atterrare

Torino (askanews) - Drago 66 torna a casa. L'elicottero dei Vigili del fuoco dal 9 febbraio scorso forzatamente "parcheggiato" su un costone del Monte Corno, sopra Cafasse, in provincia di Torino, è tornato alla base trasportato in volo da un amico più grande, l'Erickson Air Crane S-64 del Corpo forestale dello Stato. Rimosse le pale, l'Ab412 è stato agganciato a un cavo d'acciaio e depositato sull'aviosuperficie dell'Airgreen, società che gestisce i mezzi dell'elisoccorso e ha sede poco lontano dal luogo dove il pilota, non più in grado gestire la visibilità del volo a causa della nebbia, aveva fatto atterrare l'elicottero. Il velivolo era a un passo da un dirupo e le operazioni di recupero hanno richiesto giorni anche per le pessime condizioni meteo.