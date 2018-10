Riace, migranti preoccupati: "Progetto finito, che fine faremo?"

Roma, (askanews) - "Benvenuti nel villaggio globale" recita un cartello colorato all'ingresso del paese. Ma a Riace, simbolo e modello dell'accoglienza dei migranti, dove circa 400 dei 1800 abitanti sono stranieri provenienti da ogni parte del mondo, ora regna preoccupazione.Il sindaco Mimmo Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si è dovuto allontanare dopo la decisione del Riesame che gli ha imposto il divieto di dimora. Ha promesso di non arrendersi e lottare, da lontano, per portare avanti il suo modello anche senza lo Stato, dopo che il Viminale ha messo fine al progetto Sprar. Il paese però è in ginocchio, i laboratori sono chiusi, le attività commerciali stanno venendo meno, la gente non lavora e gli immigrati rimasti non sanno quale sarà il loro destino, ha ammesso preoccupato anche Giuseppe Gervasi, il vicesindaco."Non ho un marito, non ho un lavoro, ci dicono che il progetto è finito, che fine faremo io e la mia famiglia? Ho quattro figli" dice preoccupata Johnjoy, rifugiata nigeriana."Il sindaco di Riace è una brava persona - sostiene Mahmud Jamil, dal Pakistan - ha aiutato tante famiglie, rifugiati, ogni volta che avevamo un problema abbiamo chiamato lui e ci ha sempre aiutato".C'è stupore intorno alla chiusura del progetto. Una signora in visita dal Trentino:"Immagino la gente del paese come si possa trovare e sentire perché sta andando a rotoli tutto quello che hanno fatto in 20 anni, il fatto che chiudano i negozi e non ci sia più una scuola, è una storia allucinante, dovrebbe essere un esempio da seguire".E Giuseppe Timpano presidente dell'associazione "Amici di San Daniele Comboni" invita tutti a dare una mano: "Non possiamo abbandonarli, vorrei fare un appello a tutte le associazioni e alle persone che vogliono collaborare, ognuno autonomamente può contribuire, tante gocce fanno il mare".