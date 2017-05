Riciclavano auto rubate a Centocelle: quattro fermati a Roma

Roma (askanews) - Riciclaggio di autovetture e ricettazione in concorso. Con quese accuse 4 persone sono state arrestate a Roma dagli agenti della Polizia di Stato a Centocelle. Cinque autovetture rubate, due delle quali già "cannibalizzate", con pezzi pronti per essere riciclati, numerose targhe, pneumatici, il tutto sequestrato al termine di una complessa indagine condotta dagli investigatori delcommissariato di San Giovanni.In un garage privato in via delle Palme si svolgeva lo smantellamento delle auto rubate. Opera poi completata all'interno di un deposito di autodemolizioni sulla Togliatti, dove le parti rimanenti e non utilizzabili delle macchine venivano smontate e distrutte in una pressatrice.I 4 responsabili sono un rom e un rumeno, rispattivamente di 19 e 41 anni e 2 romani di 31 e 20 anni.