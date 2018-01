Rischio crisi idrica a Palermo, acqua erogata a turni

Palermo, (askanews) - E' rischio crisi idrica a Palermo dove l'assenza di piogge potrebbe far tornare il capoluogo siciliano a rivivere i disagi del passato con l'acqua erogata a turni. Le riserve idriche negli invasi sono ridotte al minimo, mentre la Regione ha chiesto al governo nazionale lo stato di calamità e all'Amap di ridurre i prelievi dagli invasi.L'azienda che si occupa della distribuzione dell'acqua a Palermo ha annunciato che a breve l'erogazione potrebbe essere distribuita a giorni alterni a causa della grave crisi idrica.Nel frattempo l'amministrazione comunale ha invitato i cittadini a usare in maniera parsimoniosa l'acqua invitandoli ad attrezzarsi per una eventuale emergenza.