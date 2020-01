Riumanizzare le cure, il progetto "TiStaCuore" al Gemelli di Roma

Roma, 7 gen. (askanews) - Riumanizzare le cure. E' questo l'obiettivo del progetto "TiStaCuore" lanciato dal professor Massimo Massetti per il Policlinico Gemelli di Roma. Che spiega:Perché è sì importante curare la malattia, ma è altrettanto importante prendersi cura della persona malata. Massetti, direttore dell'Area Cardiovascolare e della Cardiochirurgia della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, ha coinvolto alcuni influencer che hanno prestato la propria popolarità per parlare del problema, con una platea di quasi quattro milioni di follower, e la catena di negozi Tigotà che ha realizzato un cofanetto la cui vendita servirà per finanziare il progetto.Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di ripensare il comfort degli spazi ospedalieri e migliorare il rapporto comunicativo medico-paziente-famiglia, con il desiderio di ridurre le criticità emotive connesse a quadri clinici delicati.