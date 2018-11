Roghi in California: salgono a 50 le vittime degli incendi

Paradise (askanews) - È salito a 50 il numero delle vittime degli incendi che stanno devastando il nord della California. E ancora una volta la maggior parte dei corpi è stata rinvenuta a Paradise, cittadina di 27mila abitanti nel nord del Paese, sopra la capitale Sacramento, completamente distrutta dall'incendio e in cui si è registrato il più alto numero di vittime.Le vittime sono state trovate nelle loro case bruciate, il fuoco li ha sorpresi all'interno e si è propagato troppo velocemente per dar loro il tempo di scappare.Attualmente ci sono più di 5.000 i vigili del fuoco impegnati a combattere le fiamme che hanno colpito un'area di oltre 500 chilometri quadrati, distruggendo circa 7.700 case e provocando 52.000 sfollati. Non tutti però vogliono lasciare la loro casa."Noi siamo rimasti qui e abbiamo combattuto il fuoco. Grazie a Dio ce l'abbiamo fatta - racconta Brad Weldon - La nostra casa è salva. Sono devastato per tutti i mei amici ma sono contento di averlo fatto".