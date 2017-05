Rogo camper rom a Roma, il quartiere tra paura e integrazione

Roma, (askanews) - Viale Primavera, parcheggio del centro commerciale. Quartiere Centocelle, a Roma. La gente, qui, è "abituata" a convivere con rom e migranti. C'è chi sottolinea però le difficoltà che esistono e la non sempre facile integrazione."Qui c'è un campo rom in viale Gordiani da circa 30 anni. La situazione è abbastanza tranquilla, sì, insomma, i soliti problemi che ci sono in tutti i quartieri. I ragazzi cercano di venire a scuola, c'è il pulmino di sant'Egidio che va a prenderli. Questi che stavano qui saranno capitati qua per caso"."Tranquillità non credo proprio, chi dà fastidio a chi? Ci stanno episodi di rom che rubano e che danno fastidio, che importunano. Non sto giustificando"."Abito in Palmiro Togliatti". Pensa che qualcuno possa aver attizzato il fuoco? "Penso di sì. Qualcuno gli voleva male. Mi dispiace per i bambini, quando sento dei bambini""Ho visto un caravan con dei bambini che giocavano, non ho visto altro". "Molto brutta, per carità, si tratta di bambini"."Anche se non fosse provocato da qualcuno, è chiaro che in situazione di degrado simili non ci si dovrebbe stare, perché così non succederebbero nemmeno questi fatti, anche se ancora non sappiamo se è stato doloso".Ma per altri la situazione è piuttosto tranquilla: "Non è mai successo niente del genere. Ha scioccato un po' tutti".